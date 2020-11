Oliver Solberg nel FIA ERC1 Junior Championship si è scambiato i ruoli con Grégoire Munster, che ha vinto in Ungheria per la prima volta in carriera.

"Ho guidato come faccio di solito - ha detto Solberg, che si è battuto per risalire dal nono posto in classifica generale al quarto nella tappa finale dopo aver forato due volte nella Tappa 1 - Ho fatto tre curve che non sono state affatto buone nella PS finale. Sono rimasto bloccato in una scalata di marce, in una sono stato troppo cauto e in un'altra mi si è spenta la macchina. Llarena ha montato due gomme da pioggia per l'ultima PS e forse è stata la mossa giusta".