Lo svedese si è unito a Craig Breen, altro volto noto del FIA European Rally Championship, in una fase di prove in Svezia dove sono stati percorsi oltre 600km con la Hyundai i20 N Rally2, che nella seconda metà dell'anno verrà omologata definitivamente.



Gli uomini di Hyundai Motorsport Customer Racing hanno trascorso quattro giorni provando ammortizzatori e assetti differenti, raccogliendo dati su un fondo invernale e sterrato che poi saranno condivisi con gli ingegneri per continuare il processo di crescita verso l'omologazione, prima della consegna ai clienti.



Solberg, vincitore nel 2020 dell'ERC1 Junior contro Grégoire Munster, ha detto: "La Hyundai i20 N Rally2 è davvero bella da guidare e Hyundai Motorsport è riuscita a fare ottimi passi avanti in termini di trazione e gestione del mezzo. Per me è fantastico poter lavorare con un team di Campioni del Mondo come loro e sono entusiasta di essere coinvolto nel processo di sviluppo che per me è una novità".



"Ovviamente Hyundai Motorsport sta facendo di tutto per rendere vincente la sua Rally2 in questo periodo che la porterà all'omologazione. Negli ultimi due anni abbiamo visto che la competizione in questa categoria è serrata e la i20 N Rally2 sarà una bella aggiunta al gruppo. Personalmente ne ho guidate alcune e credo che la mia esperienza possa aiutare".



Andrew Johns, responsabile di Hyundai Motorsport Customer Racing: “Il programma di sviluppo della nostra i20 N Rally2 prosegue secondo i piani e il test sulla neve era un punto chiave perché l'auto possa essere competitiva su tutti i fondi. I km completati in questi giorni saranno utilissimi per i nostri clienti quando si ritroveranno a prendere parte agli eventi invernali, oltre che a noi per continuare a migliorare su terra".



"Nei prossimi mesi i nostri ingegneri continueranno il lavoro nei test utilizzando piloti diversi in modo da avere impressioni e indicazioni di vario tipo su tutti gli aspetti della macchina. Vogliamo offrire a chi la compera il miglior pacchetto su tutti i fronti".



Terminati questi impegni, Breen e Solberg ora si prepareranno per l'Arctic Rally Finland Powered by CapitalBox, secondo round del FIA World Rally Championship 2021. L'evento di Lapland vedrà Solberg debuttare sulla Hyundai i20 Coupé World Rally Car, auto che per la prima volta quest'anno guiderà Breen, che in programma ha sei uscite su di essa.