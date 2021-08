Con Oscar Solberg ritirato nella PS2, Ken Torn si trova unico leader dell'ERC Junior Championship.

Impegnato con la Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli della M-Sport Poland, l'estone e il navigatore Kauri Pannas stanno andando comunque molto bene.



"Facciamo le nostre cose come sempre e non pensiamo agli altri, facciamo il nostro lavoro e cerchiamo di mantenere il ritmo e rimanere sulla strada", ha detto Torn. "Possiamo sempre fare meglio ma penso che vada bene così. Le PS sono davvero belle e una sfida davvero tosta, quindi in realtà ci divertiamo molto. Sento che è molto più divertente dove è sporco con la trazione integrale. Mi diverto".

