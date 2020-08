Solberg in testa al Rally Liepaja, ma con distacco ridotto

-

Oliver Solberg è al comando del Rally Liepāja con 10" di vantaggio al termine della Tappa 1 del secondo round del FIA European Rally Championship.

Dopo aver guidato per tutta la giornata le operazioni, lo svedese ha commesso un errore nella PS4 finendo in testacoda con la sua Volkswagen Polo GTI R5, ma sena perdere più di tanto perché Nikolay Gryazin ha danneggiato la parte anteriore della propria Hyundai i20 R5.



In questo modo Mads Østberg sale secondo, nonostante alcuni problemini riportari proprio nella prova finale.

