Lo svedese non ha tanta esperienza su asfalto, ma al volante della vettura del team Eurosol proverà a ripetere le buone prestazioni centrate al Rallye Monte-Carlo, Rally di Roma Capitale e Rally Fafe Montelongo sullo stesso tipo di fondo.



“Sarà bello correre con la Škoda in Ungheria, è la prima volta che andrò su questi percorsi - ha detto il 19enne - Ho ancora tanto da imparare su asfalto, ma non vedo l'ora di farlo e la mia priorità resta fare esperienza. In Portogallo ho avuto un piccolo problema, ma resto in corsa per il titolo assoluto ERC e ovviamente proverò a vincerlo. Però l'obiettivo rimane comunque imparare il più possibile".



“E' la prima volta che faccio questo rally, sono stato molto su internet per trovare i video e le informazioni. Sembra interessante e alcune parti sono veramente belle. Sarà una bella sfida, sono sicuro che troveremo però zone con fango e, da quanto visto dagli anni scorsi, dovremo stare attenti alle pozzanghere".



"Penso che questo sarà un rally in cui dovremo essere intelligenti, pensare alle gomme e cercare di essere furbi - forse il più veloce non sarà necessariamente il vincitore. Ma dobbiamo spingere e continuare a farlo per l'esperienza. E non dimenticate che tutto può succedere. Niente è finito fino al traguardo, ma ho molta fiducia nell'Eurosol e, naturalmente, nella Škoda Motorsport".