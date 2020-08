Solberg svetta con le K6 soft di Pirelli

-

Oliver Solberg ha vinto il Rally Liepāja sfruttando la consistenza delle gomme Pirelli.

Il leader del FIA ERC1 Junior Championship ha scelto le Scorpion K6 per affrontare i veloci sterrati della Lettonia.



La Pirelli produce le Scorpion K6 in mescola morbida per massimizzare l'aderenza grazie alle scanalature su strade da poco grip e con tante parti scivolose.



"Le gomme montate sono state fantastiche per tutto il weekend, molto consistenti nonostante le temperature", ha detto lo svedese.

