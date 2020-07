Solberg vince l’ERC1 Junior al debutto a Roma

-

Oliver Solberg ha vinto in Classe ERC1 Junior a Roma nonostante abbia perso gli occhiali da vista nella PS1.

Il Campione ERC3 Junior, Efrén Llarena, sale sul podio alle spalle di Simone Tempestini, mentre a punti vanno anche Grégoire Munster, Emil Lindholm, Miko Marczyk, Dominik Dinkel (Brose Motorsport) ed Alberto Battistolli.



“E' stato fantastico - ha detto il figlio di Petter Solberg - All'inizio del weekend sapevo che avevo tanto da imparare, ma alla fine il passo era buono. Pensavo di perdere parecchio, invece è andata bene fino alla fine. Mi sono divertito a combattere in ogni PS dato che era la prima volta che correvo su asfalto qui".



"Senza occhiali, a fine giornata avevo gli occhi molto affaticati dovendo correre senza occhiali, ma pazienza".



“Credo comunque di aver rotto il ghiaccio per il discorso asfalto, comincio a capire le tecniche di guida su questo fondo. So che ho ancora tanto da imparare e che mi dovrò impegnare in varie cose, come tardare le frenate e prendere dei rischi, ma in questo weekend non era il caso di farlo, dovevo solo pensare a correre e divertirmi. Ora andremo al Rally Liepāja, che ho vinto l'anno scorso; mi auguro di fare altrettanto questa stagione!"



Erik Cais (Yacco ACCR Team) è ripartito dopo il ritiro di ieri concludendo nono con la sua Ford Fiesta MkII. Callum Devine si è invece arreso per un guasto al motore della Hyundai i20 R5 della Motorsport Ireland Rally Academy.

