-

Rachele Somaschini continuerà la sua avventura in FIA ERC3 Junior Championship in Lettonia dopo un altro impegno.

La milanese nel weekend sarà al Rally Arezzo Valtiberina, che utilizza strade simili al Rallye Sanremo, per allenarsi.



“Sarà un fondo molto diverso rispetto alla Lettonia e guiderò la DS3 R3 con un altro navigatore. Anche al Liepaja vedrò un rally nuovo, come lo sono tutti quelli dell'ERC, ma per noi è il modo migliore di imparare e faremo di tutto per accumulare esperienza con la Peugeot 208 Rally4 e incrementare il passo un po' per volta. Sono eccitata e carica per questa nuova sfida, oltre che per promuovere la campagna #CorrerePerUnRespiro ad un pubblico più ampio".

ERC Anteprima ERC: Rally Liepaja DA UN GIORNO

The post Somaschini rientra in tempo per il Rally Liepaja appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC1 Junior: ecco il ritorno del Campione Gryazin (coi videogiochi) IERI A 07:00