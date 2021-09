Il pilota del FIA World Rally Championship, Dani Sordo, tornerà nel FIA European Rally Championship al 55° Rally delle Azzorre (16-18 settembre).

Il 38enne porterà la sua notevole esperienza e competenza al Team MRF Tyres, continuando il vasto lavoro di sviluppo svolto finora nell'ERC da Craig Breen, Simone Campedelli e Jari Huttunen.Guiderà una Hyundai i20 R5 nello spettacolare evento dell'isola portoghese insieme al suo nuovo co-pilota Cándido Carrera."Sono davvero entusiasta di fare il Rally delle Azzorre con il Team MRF Tyres e la Hyundai i20 R5", ha detto Sordo, che ha ottenuto un podio nella sua ultima apparizione ERC, il Barum Czech Rally Zlín nell'agosto 2018. "Il Rally delle Azzorre è fantastico, saremo lì per ottenere più informazioni, un buon risultato e per lavorare con i pneumatici MRF".La partecipazione di Sordo al 55° Rally delle Azzorre con il Team MRF Tyres fa parte di un'alleanza tra il produttore di pneumatici indiano e Hyundai Motorsport Customer Racing, che sta fornendo un roster di piloti a rotazione come parte di ciò che il Team MRF Tyres descrive come una "spinta aggressiva allo sviluppo nel FIA European Rally Championship".Mentre Sordo e il Team MRF Tyres non hanno mai corso alle Azzorre, Carrera ha co-pilotato José Antonio Suárez nell'evento nel 2011 e nel 2017, mentre Breen ha ottenuto un podio per il Team MRF Tyres nell'ultimo round su sterrato dell'ERC, il Rally Liepāja di luglio.Prima del loro viaggio a São Miguel, l'isola più grande dell'arcipelago delle Azzorre, Sordo e Carrera parteciperanno questa settimana all'EKO Acropolis Rally of Gods, il round greco del FIA World Rally Championship, con una Hyundai i20 Coupe WRC.Il 55° Rally delle Azzorre si svolge da su tappe principalmente sterrate, su una distanza competitiva di 201,74 chilometri.Alcune PS verranno trasmesse in diretta su Facebook