Dani Sordo è stato il migliore del FIA European Rally Championship al termine della Qualifying Stage del Rally Serras de Fafe e Felguieras.

Al volante della sua Hyundai i20 R5, il pilota del Team MRF Tyres, ha battuto Andreas Mikkelsen (Toksport WRT - Škoda Fabia Rally2 Evo) per 0"8 lungo i 3,25km della PS "Monte".In questo modo lo spagnolo potrà scegliere per primo in che posizione partire per la Tappa 1 di domani, durante la selezione che avverrà alle ore 18;00 locali.“Purtroppo siamo riusciti a fare solo un passaggio e la PS era molto impegnativa", ha detto Sordo, che nelle Prove Libere ha patito gli incidenti di Luis Vilariño e Alessandro Taddei (entrambi illesi) che hanno rallentato tutto.Nil Solans (Rallye Team Spain) chiude terzo davanti ad Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 Rally2 ), Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia), Miko Marczyk (ORLEN Team), Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria) e Simone Tempestini.Efrén Llarena (Rallye Team Spain) e Yoann Bonato (CHL Sport Auto) completano la top 10. QUI per il live timing.