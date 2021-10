Dani Sordo ha spiegato cosa lo abbia messo KO nel FIA European Rally Championship all'ultima PS del Rally Serras de Fafe e Felguieras.

Dopo aver condotto fino a metà della tappa 1, il pilota del Team MRF Tyres ha avuto problemi nella PS5, per poi rompere la sua Hyundai i20 R5 nella PS8.



"Abbiamo avuto una buona battaglia per il comando con [Andreas] Mikkelsen e Alexey Lukanyuk," ha detto lo spagnolo. "Era abbastanza vicino, ma abbiamo perso un po' di tempo all'inizio della quinta PS. Purtroppo, abbiamo perso una parte dello sterzo a tre chilometri dall'inizio dell'ultima PS. Ci siamo fermati per ripararlo, ma dopo qualche altro chilometro abbiamo colpito una pietra e abbiamo rotto la sospensione".



"La mattinata è stata buona per ottenere tre vittorie in prova per MRF Tyres ed essere in testa dopo l'assistenza. Ora porteremo la macchina in servizio per cercare di ripararla per domani".



Simone Campedelli, che come Sordo sta gareggiando sotto col Team MRF Tyres in Portogallo, non è riuscito a superare la prima tappa, fermandosi sulla PS6 con un guasto meccanico.



"Siamo partiti bene ma abbiamo avuto molta sfortuna", ha detto il romagnolo. "Sono deluso perché avevo un buon passo e avremmo potuto migliorare la nostra posizione. Le gomme MRF hanno funzionato bene. Ma abbiamo perso potenza con un problema al turbo. Ho provato a continuare ma con le condizioni scivolose e con questi problemi era troppo rischioso. Quindi abbiamo dovuto fermarci".



Foto: Chris Rawes/ERC Radio

