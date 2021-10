Andreas Mikkelsen è davanti ad Alexey Lukyanuk con 4"4 di vantaggio al termine della Tappa 1 del Rally Serras de Fafe e Felguieras, sesto round stagionale del FIA European Rally Championship.

Il norvegese si era presentato al via della PS8 "Boticas" con 1" sul russo, riuscendo ad allungare vincendo la prova.



Dani Sordo, che a metà giornata era al comando con 28"9 proprio su Mikkelsen, ha danneggiato una ruota della sua Hyundai i20 R5 nella PS5 e successivamente ha accusato problemi allo sterzo che hanno fatto fermare l'alfiere del Team MRF Tyres all'ultimo km della tratta conclusiva di giornata.



Anche Simone Tempestini era in lotta per il podio, ma nella PS8 ha rotto lo sterzo.

