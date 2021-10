La Tappa 1 del Rally Serras de Fafe e Felguieras del FIA Rally Championship ha visto Dani Sordo superare Andreas Mikkelsen quando siamo giunti a metà giornata.

Al volante della sua Škoda Fabia Rally2 Evo, il pilota della Toksport WRT aveva battuto Simone Tempestini per 1"6 nella PS1 andata in scena sull'umido e in mezzo alla nebbia, con il rivale del Team MRF Tyres a piazzare la propria Hyundai i20 R5 a 4"8 dal norvegese.



Sordo si è poi riscattato nelle PS 2 e 3 superando per 2"2 Mikkelsen, che ha danneggiato la posteriore destra perdendo ulteriormente terreno, nonostante lo spagnolo avesse avuto difficoltà.



“Si è forata dopo circa 6km, ma non so perché, non ho toccato nulla e stavo andando normalmente", ha detto Mikkelsen, che ora è a 28"9 da Sordo ed inseguito a 1"7 da Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 Rally2), che non si è mostrato per niente contento fin dalla PS1, pensando anche di aver rotto qualcosa, seppur nella PS4 abbiamo migliorato notevolmente.



Tempestini era terzo, ma una doppia foratura nella PS4 lo fa finire dietro a Lukyanuk per 1"4, con Simone Campedelli (Team MRF Tyres) quinto davanti a Nil Solans.



Settimo il leader portoghese Armindo Araújo, che nonostante un testacoda nella PS2 è riuscito a superare Umberto Scandola, incappato nella rottura sospetta di un ammortizzatore anteriore, dopo che il portacolori dello Hyundai Rally Team Italia era finito anche fuori strada nella PS1, riuscendo comunque a rientrare.



Nona piazza per Bruno Magalhães con la nuovissima Hyundai i20 N Rally2, seguito da Ricardo Teodósio, che ha passato Efrén Llarena (Rallye Team Spain) nella PS4 con lo spagnolo rallentato da una foratura.



Yoann Bonato è 12°, Erik Cais (Yacco ACCR Team - Ford Fiesta Rallly2) 13° con un testacoda sul groppone, mentre in zona punti troviamo anche Miko Marczyk (ORLEN Team) e Norbert Herczig (Škoda Rally Team Hungaria).



Un colpo ad un sasso ha fatto fermare nella PS1 Benito Guerra per controllare una ruota.



In ERC2 il leader è Javier Pardo (Suzuki Motor Ibérica), 18° assoluto nonostante un errore nella PS4.



Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT - Renault Clio Rally4) guida in ERC3 davanti a Pep Bassas (Rallye Team Spain - Peugeot 208 Rally4) e Pedro Almeida.



Alberto Battistolli si è ritirato per una doppia foratura, Alexander Villanueva - che tornava nell'ERC dal 1992 - ha rotto una ruota della sua Citroën C3 Rally2.



Luis Vilariño ed Alessandro Taddei non sono partiti dopo gli incidenti delle Libere di ieri.



Dopo la sosta in servizio a Fafe, si ricomincia con i 12,1km della "Luilhas" alle 15:00 locali.

