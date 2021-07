Gara negativa per Paulo Soria al Rally Liepāja nel Clio Trophy by Toksport WRT.

Dopo aver vinto il mese scorso in Polonia la gara d'apertura della nuovissima serie per le Renault Clio Rally5 con pneumatici MICHELIN, l'argentino aveva grandi speranze di ottenere altri successi in Lettonia.



Ma il suo tentativo di ottenere una seconda vittoria consecutiva è rapidamente svanito nella tappa di apertura dell'evento su ghiaia ad alta velocità, seconda prova del Campionato Europeo Rally FIA 2021.



"Verso la fine della prima tappa siamo arrivati un po' troppo lunghi in una sinistra veloce seguita da una destra secca", ha spiegato Soria. "Così ho perso la parte anteriore della macchina, sono andato solo mezzo metro in un fosso, ma è stato sufficiente per lasciarmi senza trazione e senza ruota. Erano solo 5 km/h ma eravamo bloccati ed è stato un disastro. Mi sono sentito un idiota per quell'errore".



Imperterrito, Soria è ripartito il secondo giorno ed è stato il più veloce in cinque delle sei PS. "Sappiamo che sulla ghiaia abbiamo la velocità. Ieri è stato un errore ma oggi stavamo andando abbastanza bene con un buon ritmo".

