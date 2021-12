Paulo Soria ha dato sfoggio delle sue qualità a bordo di una Rally4 nell'ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il pilota sudamericano ha chiuso secondo quest'anno dietro ad Andrea Mabellini nel Clio Trophy by Toksport WRT, la serie per le Clio Rally5.



Al Rally Islas Canarias l'argentino si è classificato settimo in ERC3 e quinto in ERC3 Junior con la nuova Clio Rally4 della Toksport, affiancato da Sergiu Itu.

