Il Clio Trophy by Toksport WRT è iniziato con la vittoria dell'argentino Paulo Soria, che ha preceduto la coppia francese Ghjuvanni Rossi e Bastien Bergounhe.

"Sicuramente è un ottimo modo per iniziare", ha detto Soria. "Abbiamo pianificato tutto, ma nulla è sicuro finché non vedi il podio. È stato un evento difficile e un Trofeo difficile, quindi siamo davvero felici ed è meglio di quanto ci aspettassimo. È molto importante per noi. Siamo così lontani da casa ma non sono solo, ci sono persone dietro di me, che mi sostengono e sono davvero felice per questo".



"È difficile quando sei così lontano da casa, forse non quando tutto va bene e hai un buon risultato. Ma quando fai un errore e le cose vanno male è importante avere un sostegno e di sicuro io ce l'ho e per questo podio sono davvero felice. Non vedo l'ora che arrivi il Rally Liepāja perché amo le PS veloci. In Argentina le abbiamo come Liepāja, quindi sono davvero in attesa di questo rally".



Quarto Andrea Mabellini, rallentato da problemi con le gomme nella Tappa 1.



Yigit Timur (fuori nella Tappa 1) è tornato in azione e si è dimostrato il più veloce con la sua Renault Clio Rally5 gommata MICHELIN.

ERC Bene i piloti dell’ERC-MICHELIN Talent Factory 36 MINUTI FA

ERC P1 Racing Fuels Podium Challenge premia i piloti 36 MINUTI FA