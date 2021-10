Paulo Soria ha centrato la vittoria nel Clio Trophy by Toksport WRT al Rally Hungary, dove Andrea Mabellini si è laureato Campione.

Con Bastien Bergounhe e Yigit Timur fuori, il piemontese si porta a casa la corona con la sua Renault Clio Rally5 grazie al terzo posto ottenuto con prudenza.



Beffati Soria e Ghjuvanni Rossi, che quindi sono al secondo e terzo posto in campionato.



"Siamo molto felici", ha detto Mabellini. "Vorrei ringraziare tante persone, in particolare Toksport WRT perché la macchina è stata perfetta per tutta la stagione senza problemi. Ma il ringraziamento più importante va a Virginia [Lenzi, co-pilota] che non ha mai commesso errori. Vorrei ringraziare tutti i ragazzi del Trofeo perché siamo amici e siamo qui per seguire i nostri sogni. Questo rally è stato molto lungo e teso a mantenere la terza posizione per tutto il rally. Mi dispiace che abbiamo perso due concorrenti ma questo è il rally e siamo arrivati alla fine. Ora possiamo guardare avanti per fare tre gare con la Renault Clio Rally4 di Toksport la prossima stagione".



Soria ha aggiunto: "Sicuramente è stato un rally molto buono e sono tanto felice. La mia stagione è iniziata con una vittoria e si è conclusa con una vittoria e per la mia prima stagione questo è anche buono. Abbiamo mostrato un buon ritmo su ghiaia e anche su asfalto alla fine. Sono molto felice e molto ansioso ora per la prossima stagione quando vogliamo fare un passo avanti al Rally4".

