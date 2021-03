Questa sera ritornerà ERC The Stage per parlare della stagione 2021 del FIA European Rally Championship con uno speciale sull’ERC Junior.

Jérôme Roussel (FIA), Terenzio Testoni (Pirelli) e Maciej Woda (M-Sport Poland) saranno in collegamento in diretta.



Si parlerà delle nuove Rally3 e del FIA ERC3 Junior Championship per le Rally4 e Rally5, supportato da Pirelli, per i quali sono stati pensati pacchetti e premi molto interessanti per i giovani che vi prenderanno parte.



Verrà anche aperta una parentesi su ERC Newcomer per parlare dei volti nuovi della serie.



A dirigere le operazioni saranno Julian Porter e Chris Rawes, inviati di ERC Radio, che dalle 18;00 saranno in diretta sulle pagine Facebook e YouTube dell'ERC.



Foto: Taneli Niinimäki/AKK

