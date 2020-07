Stec pronto per Roma

-

Adam Stec ha scelto di correre nel FIA European Rally Championship dopo anni di campionato polacco.

Il polacco ha parlato con Wojciech Chuchała per avere consigli, dato che guiderà la Ford Fiesta R5 della M-Sport Poland con al suo fianco Kamil Kozdroń, che è la stessa macchina condotta da Jarosław Kołtun nel 2019.



“Ho apprezzato molto la collaborazione di Wojciech Chuchała, che non è solo un pilota di talento, ma anche un allenatore pieno di conoscenze - ha detto Stec - Lo scorso weekend abbiamo lavorato assieme per trovare il set-up ottimale ed essere sicuro che su asfalto possa guidare bene la mia R5".



Anche Kołtun correrà il Rally di Roma Capitale come portacolori della PLON RT con una Ford Fiesta R5 MkII.



Foto: Adamzysko.com

