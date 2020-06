Stelle Reali per la nuova puntata di ERC The Stage

-

Questa sera ERC The Stage avrà come ospite Albert von Thurn und Taxis che racconterà la sua esperienza nel FIA European Rally Championship.

Il 12° Principe tedesco corre nella serie dal 2017 dopo anni di GT e anche quest'anno sarà al via.



Presente alla puntata di stasera anche Niki Mayr-Melnhof, altro ex-pilota GT che nel 2018 ha vinto il titolo rally austriaco, in attesa di ricominciare con il Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.



Dal Sud America si collegherà anche il Campione ERC2 Juan Carlos Alonso, che prima del lockdown aveva in programma di passare ad un'auto Rally2 e ad ERC The Stage spiegherà le novità.



Presente anche Rachele Somaschini, pronta al debutto nel FIA European Rally Championship per promuovere la campagna #CorrerePerUnRespiro nella lotta alla fibrosi cistica.



A condurre la puntata numero 5 ci saranno Julian Porter e Chris Rawes di ERC Radio.



La diretta è prevista dalle 18;30 sulle pagine ERC di Facebook e YouTube.



Fino ad ora il programma ha avuto anche Chris Ingram e Ross Whittock, Craig Breen ed Alexey Lukyanuk, ed Erik Cais ed Efrén Llarena nelle precedenti puntate.



ERC The Stage è disponibile ai seguenti link:



