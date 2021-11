L'esordio di Ekaterina Stratieva con una Rally4 nel FIA European Rally Championship sta migliorando sempre di più.

La Campionessa dell'ERC Ladies’ Trophy è al volante di una Opel Corsa Rally4 al Rally Islas Canarias, con la quale occupa la 10a piazza in ERC3.



“Stiamo migliorando sempre più, ma ovviamente è un modo diverso di guidare per via del turbo e delle marce, ma comunque mi sto divertendo", ha detto la bulgara.



“Non abbiamo fatto la migliore scelta di gomme perché al posteriore erano troppo morbide e si scivolava molto. Ma siamo a posto e spero che nel secondo giro vada meglio perché comunque vogliamo crescere sfruttando ciò che abbiamo imparato".

Ad

ERC 20 anni dopo, ecco in azione un pupillo di Carlos Sainz 24 MINUTI FA

ERC Lukyanuk al comando del Rally Islas Canarias a metà della Tappa 1 UN' ORA FA