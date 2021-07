Dominik Stříteský è pronto per affrontare una nuova sfida internazionale con l'esordio nel FIA European Rally Championship.

Il 21enne ex-kartista affronterà tre eventi ERC oltre agli impegni nel campionato ceco con una Škoda Fabia R5 iscritta dalla ACA Škoda Vančík Motorsport.



A partire dal Rally di Roma Capitale di questa settimana, Stříteský parteciperà anche al Barum Czech Rally Zlín, la sua gara di casa dell'ERC dal 27 al 29 agosto, e al Rally d'Ungheria, in programma dal 22 al 24 ottobre.



"Sono molto felice di iniziare a Roma", ha detto Stříteský, che sarà affiancato da Jiří Hovorka. "All'inizio della stagione non avevamo pianificato di iniziare nel ERC così presto, ma le cose sono evolute rapidamente e dopo alcuni buoni risultati abbiamo deciso di correre a Roma. È la mia prima gara ERC e anche la terza fuori dalla Repubblica Ceca. Cercherò di spingere il più possibile, ma vogliamo fare più esperienza con la macchina del Rally2 e migliorare il nostro ritmo".



Stříteský fa il suo debutto nell'ERC dopo aver concluso un bel secondo posto assoluto al Rally Boemia, la sua quinta uscita in una vettura Rally2, quando è stato selezionato per unirsi a Škoda Motorsport.



"E 'stata una grande occasione per noi. Abbiamo completato un sacco di chilometri e ci ha spinto a salire di livello. Quello nell'ERC è molto alto. Ci sono tanti piloti veloci che hanno esperienza nel campionato del mondo di rally. Sarà bello vedere i nostri tempi paragonati ai loro".



Stříteský completerà la sua preparazione al Rally di Roma Capitale con una giornata di test oggi (mercoledì).



Chi è Dominik Stříteský?

Dopo un periodo nel karting, Stříteský è passato al rally nel 2018 e ha vinto il titolo della Opel Adam Cup ceca nella stagione successiva. Ha fatto un passo avanti nelle prestazioni con una Peugeot 208 R2 per il 2020, ma non è stato in grado di affrontare il suo programma di eventi previsto a causa delle restrizioni COVID-19. Nonostante la sua limitata esperienza, il ceco è passato al Rally2 per questa stagione e ha avuto un impatto immediato con tre Top5 ottenute nel campionato ceco su una vecchia Škoda Fabia R5 prima del podio preso al Rally Bohemia in una Fabia Rally2 Evo gestita dalla squadra ufficiale Škoda. La sua stagione ERC è seguita da ACA Škoda Vančík Motorsport, il team gestito da Jaroslav Vančík, ex capo meccanico di Roman Kresta alla Škoda Motorsport.

