Luis Vilariño e Alessandro Taddei non saranno in azione al Rally Serras de Fafe e Felguieras.

Entrambi sono finito KO durante le prove libere di venerdì pomeriggio, con la Škoda Fabia Rally2 di Vilariño che ha subito danni al motore, mentre la Hyundai i20 R5 di Taddei (nella foto) non poteva essere riparata nel tempo disponibile.



Per entrambi i piloti, la mancata partecipazione al sesto round del FIA European Rally Championship è un duro colpo. Vilariño era arrivato in un Fafe dopo l'11° posto conquistato al 55° Rally delle Azzorre, mentre Taddei era all'esordio nell'ERC.

