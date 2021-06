Amaury Molle affronta una nuova sfida per la stagione 2021 del FIA European Rally Championship.

Il pilota della TM Competition correrà con una Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli in ERC3/ERC3 Junior affiancato da Florian Barral.



“Sono molto contento di quel che ci aspetta, ad essere onesto - ha detto il 26enne - Dopo mesi di riflessioni e discussioni sulle tante proposte che avevo, alla fine ho scelto quella del team TM Competition perché hanno esperienza, competenza e determinazione".



Nella sua prima volta nell'ERC3/ERC3 Junior, Molle ha centrato il podio al Rally di Roma Capitale e ottime prove pure a Rally Liepāja, Rally Fafe Montelongo, Rally Hungary e Rally Islas Canarias.



“Per quest'anno nell'ERC avrò con me ancora Florian Barral e l'obiettivo è vincere il titolo 2021. Siamo contentissimi della sfida e vogliamo intraprenderla con determinazione. Ringrazioe la TM Competition per l'occasione che mi ha dato, così come OMP, Bell e tutti i partner che mi sostengono".



Il primo impegno per Molle è l'ORLEN 77th Rally Poland del 18-20 giugno, evento che non conosce e che si svolge su terra, fondo che non è fra i suoi preferiti.



Se Molle dovesse vincere l'ERC3 Junior Championship-Pirelli, l'anno prossimo potrà correre in FIA ERC Junior Championship con una Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli come premio.

