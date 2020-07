Tante prime volte per Marczyk al Rally di Roma Capitale

-

Miko Marczyk ha debuttato al Rally di Roma Capitale senza commettere errori e accumulando tanta esperienza in FIA ERC1 Junior Championship.

Il pilota della Sports Racing Technologies ha terminato 10° assoluto e 6° in Classe con la Škoda Fabia Rally2 Evo griffata ORLEN Team.



“Magari non è una gran posizione, ma dopo una sosta così lunga credo che il lavoro sia stato buono, visto che non abbiamo avuto modo di guidare di più. L'ERC1 Junior è la cosa più importante per noi e il sesto posto non è male perché abbiamo preso alcuni punti per il campionato", ha detto il polacco, che era affiancato da Szymon Gospadarczyk.



“Inoltre abbiamo completato il rally facendo oltre 200km e imparando molto. Era la prima volta che correvo a Roma, che usavo le gomme dure Michelin, che guidavo su un asfalto così abrasivo, ma alla fine non ho commesso gravi errori".

