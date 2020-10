33 vetture Rally2 appaiono nella entry list guidata dal leader Alexey Lukyanuk, con gli immancabili Oliver Solberg, Grégoire Munster, Craig Breen, le stelle WRC Andreas Mikkelsen e Mads Østberg, i giovani Miko Marczyk, Emil Lindholm, Efrén Llarena, Erik Cais e l'idolo locale Norbert Herczig.



Fra gli altri nomi altisonanti abbiamo Simone Tempestini – fresco di quinto titolo rumeno – Dominik Dinkel, Callum Devine, Marijan Griebel, Niki Mayr-Melnhof, Albert von Thurn und Taxis, Nikolay Gryazin, Yoann Bonato, Simon Wagner, il debuttante Josh McErlean e cinque piloti di casa fra i quali c'è il vincitore dell'edizione 2019, Frigyes Turán.



Sette sono i piloti dell'ERC2, dove Tibor Érdi dovrà vedersela con Andrea Mabellini e gli altri dell'Abarth Rally Cup.



In ERC3 ci sono 11 partecipanti: Ken Torn, Pep Bassas (Rallye Team Spain) ed Amaury Molle potranno prendere punti anche per l'ERC3 Junior Championship-Pirelli. Occhio al debutto di Ola Jr Nore e Rachele Somaschini con le nuove Renault Clio Rally5 della Toksport.



Torna in azione dopo Roma Adrienn Vogel.



Rally Hungary 2020 - La entry list