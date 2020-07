Tappa 1 Rally di Roma Capitale: Lukyanuk leader con un 6 su 6

-

Alexey Lukyanuk ha ricominciato alla grande la stagione 2020 andando a vincere le prime 6 PS del Rally di Roma Capitale, primo evento del FIA European Rally Championship.

Assieme al suo nuovo co-pilota Dmitry Eremeev, il russo si è tenuto alle spalle Giandomenico Basso, vincitore a Roma lo scorso anno, seppur il display della sua Citroën C3 R5 gli abbia dato qualche noia.



Basso, che è al debutto con la Volkswagen Polo GTI R5 della Loran SRL, è a 34"1, mentre Oliver Solberg con un'altra Polo è terzo e migliore dei piloti ERC1 Junior.



Simone Tempestini (Škoda Fabia R5) è a 7"5 da Solberg, con Fabian Kreim a 5" da lui a completare la Top5 con la propria Polo. Sesto Craig Breen, incollato a Kreim con la Hyundai i20 R5 del Team MRF Tyres.



I protocolli anti-COVID-19 al centro dell'attenzione

Sono tantissime le misure anti-COVID-19 adottate al Rally di Roma Capitale, che è il primo evento a svolgersi dopo il lockdown e le varie restrizioni. Piloti e team sono uniti a fare i complimenti alla Motorsport Italia per la sicurezza e l'impegno che hanno adottato, così come tutti i volontari che collaborano con FIA, il promoter Eurosport Events ed ACI Sport.



Nonostante fosse dallo scorso novembre che non correva, Lukyanuk ha subito mostrato una forma smagliante a 255 giorni dall'ultima volta che era salito sulla sua C3 R5.



“E' andata molto bene, non abbiamo spinto iù di tanto controllando la situazione - ha affermato "Lucas" - Sono felice, direi che ogni PS è andata bene. Grazie al team per l'auto perfetta e a Pirelli per le gomme, il pacchetto funziona e il feeling è ok, diciamo che sono più o meno tranquillo in macchina. Pare che il periodo di quarantena non mia abbia più di tanto intaccato".



Basso era a 9"8 dopo il loop del mattino, poi al pomeriggio si è più staccato. "Vorremmo lottare per l'ERC, ma siamo qui soprattutto per il CIR. Siamo primi, ma ogni giorno è diverso, comunque la posizione è buona".



Solberg punta al successo in ERC1 Junior al debutto romano

Oliver Solberg, figlio del Campione WRC 2003 Petter Solberg, è in vetta all'ERC1 Junior al debutto su asfalto con la Volkswagen Polo GTI R5. Dopo la PS1 ha perso gli occhiali, ma questo non gli ha impedito di chiudere davanti a Simone Tempestini per 7"5, con Fabian Kreim, Grégoire Munster ed Efrén Llarena (Rallye Team Spain) a completare la Top5 davanti a Emil Lindholm, Miko Marczyk (ORLEN Team), Dominik Dinkel (Brose Motorsport) e Alberto Battistolli. Llarena era quarto, ma ha perso una posizione nella PS6 per un calo di potenza.



“E' stato difficile perché a volte non vedevo certi particolari e faticavo a capire le distanze senza occhiali - ha detto Solberg - Alla fine mio padre li ha trovati, ma qualcuno c'era passato sopra rompendoli, quindi ho dovuto fare senza. Me la sto prendendo comoda senza correre rischi, voglio imparare il più possibile sulle gomme e in generale su come si corre su asfalto. I tempi sono buoni, anche più di quel che mi aspettavo".



Melegari al top in ERC2, problemi per Poloński

Zelindo Melegari è al comando della Classe ERC2 dopo che Dariusz Poloński si è dovuto ritirare per un sospetto problema al turbo. Il polacco era stato il più rapido nella PS1 con la propria Abarth 124 Rally, che però lo ha tradito dopo 5km della PS2. Per Melegari e il suo co-pilota Corrado Bonato è un bel rientro dato che erano reduci dal brutto incidente del Barum Czech Rally Zlín dello scorso agosto. Andrea Mabellini è secondo e leader in Abarth Rally Cup, seguito da Roberto Gobbin, che ha scavalcato in ERC2 Petr Nešetříl (Porsche 997 GT3). Completano la graduatoria Igor Widłak e Dmitry Feofanov.



Torn guida con la Fiesta la battaglia ERC3 fra le Rally4

Ken Torn comanda le Classi ERC3 ed ERC3 Junior con la sua nuova Ford Fiesta Rally4, seguito da Pedro Antunes sulla nuovissima Peugeot 208 Rally4. Dopo una foratura nella PS1, Pep Bassas (Rallye Team Spain) si è riscattato vincendo la 2, 3 e 5, in modo da risalire fino al terzo posto davanti ad Amaury Molle, William Creighton, Adam Westlund e Nikolai Landa.



Crugnola e Fourmaux fuori subito

Andrea Crugnola ed Adrien Fourmaux sono finiti fuori praticamente subito, andando a sbattere nelle PS 1 e 2. In entrambi i casi, le auto sono rimaste bloccate sulla strada fermando le prove per recuperarle.



Dopo 2,3km della PS “Pico-Greco”, il varesino è finito KO, con Emil Lindholm (che lo seguiva) a spiegare a Chris Rawes di ERC Radio degli ingenti danni riportati dalla Citroën C3 R5. “Dopo una dosso c’era una curva veloce a destra, sembra che abbia colpito le barriere per poi finire contro la montagna, l’auto ha perso due ruote”, spiega il pilota del Team MRF Tyres. Crugnola e il co-pilota Pietro Ometto sono usciti incolumi dalla vettura e la PS è stata interrotta.



Fourmaux, che aveva forato nella PS1, si è invece capottato nella PS2 rovinando irrimediabilmente la Fiesta R5 MkII del M-Sport Ford World Rally Team.



Tempi duri per i cechi

Erik Cais e Filip Mareš hanno avuto problemi già questa mattina. Cais si è dovuto ritirare per aver danneggiato la sospensione posteriore destra, mentre Mareš ha perso oltre 30″ nei confronti del leader Alexey Lukyanuk finendo in testacoda. “Sono un idiota, sono andato troppo forte con la gomma forata – ha detto il portacolori dello Yacco ACCR Team – Ho provato a sistemare la mia Ford Fiesta R5 MkII, ma non ha funzionato. Mi dispiace per il team”. Mareš era già stato costretto a saltare le qualifiche di ieri e la cerimonia d’apertura causa incidente nelle prove libere, ma il team Rexteam era riuscito a sistemare la sua Škoda Fabia Rally2 Evo per oggi. “Mi sono girato in un tornantino finendo in un fosso – racconta il Campione ERC1 Junior in carica – Ho perso tanto tempo, è stato un avvio terribile”.



Beffa per Devine

Callum Devine era 11°, ma il pilota della Motorsport Ireland Rally Team Academy si è trovato col motore della sua Hyundai rotto terminata la PS3. Gli altri ritirati sono Norbert Herczig (MOL Racing Team), out nella PS4, Pedro Almeida (perdita benzina), Miika Hokkanen (incidente), Dennis Rådström (sospensione) e Rachele Somaschini (incidente), con Enrico Brazzoli e Damiano De Tommaso che non sono partiti dopo i botti dello shakedown. Nemmeno Łukasz Lewandowski lo ha fatto, mentre Sergio Fuentes è andato KO già nella PS1.



Marijan Griebel è 18° dopo una foratura, Albert von Thurn und Taxis 16° e fra loro troviamo Niki Mayr-Melnhof, colpito da diversi problemi nell'arco della giornata. Antonio Rusce e Alessandro Re chiudono al 13° e 14° posto, seguiti da Dinkel.



TOP10 dopo 6 PS (97km)

1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS) Citroën C3 R5 58m52.7s

2 Giandomenico Basso (ITA)/Lorenzo Granai (ITA) Volkswagen Polo GTI R5 +34.1s

3 Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5 +47.1s

4 Simone Tempestini (ROU)/Sergiu Itu (ROU) Škoda Fabia R5 +54.6s

5 Fabian Kreim (DEU)/Frank Christian (DEU) Volkswagen Polo GTI R5 +59.6s

6 Craig Breen (IRL)/Paul Nagle (IRL) Hyundai i20 R5 +59.7s

7 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP) Citroën C3 R5 +1m27.0s

8 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5 +1m33.4s

9 Giocomo Scattolon (ITA)/Matteo Nobili (ITA) Škoda Fabia R5 +1m39.6s*

10 Emil Lindholm (FIN)/Mikael Korhonen (FIN) Škoda Fabia Rally2 Evo +1m40.0s

*Car caught fire on road section following SS6. Scattolon will be a non-starter on leg two



FIA ERC2: Zelindo Melegari (ITA)/Corrado Bonato (ITA) Subaru Impreza STI

FIA ERC3: Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4

FIA ERC1 Junior: Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5

FIA ERC3 Junior: Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4



Live timing e risultati:https://www.fiaerc.it/live-timing/



Cosa manca:la Tappa 2 del Rally di Roma Capitale è la più lunga e si parte da Fiuggi per la prima prova di domenica 26 luglio in mattinata presto. La Rocca di Cave andrà in scena alle 8;30 e la conclusione è prevista per le 18;00.

ERC Il Rally di Roma Capitale in diretta su ERC Radio per la Tappa 2 DA 2 ORE

The post Tappa 1 Rally di Roma Capitale: Lukyanuk leader con un 6 su 6 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Vogel prima donna al Rally di Roma Capitale DA 3 ORE