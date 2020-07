Tappa 2 Rally di Roma Capitale: Lukyanuk centra il 10° successo nell’ERC

-

Alexey Lukyanuk ha centrato il successo al Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship 2020.

Affiancato da Dmitry Eremeev, il pilota del Saintéloc Junior Team ha portato in testa la sua Citroën C3 R5 fin dall'inizio senza mai mollare la leadership, agguantando la seconda vittoria a Roma e la decima nell'ERC.



“Ho preso buoni punti per il campionato e vincere a Roma è sempre speciale - ha detto il russo, che erano 255 giorni che non saliva su una macchina da corsa - E' una gara unica, ricca di competizione, molto difficile e con un gran caldo. Sono serviti grandi sforzi per farcela e sono contento delle prestazioni del team. Ringrazio gli sponsor per il supporto in una situazione così difficile. Non ci si aspetta mai di vincere e quando accade le sensazioni sono speciali. Ho controllato la situazione cercando di tenere un buon passo. E' piacevole vedere che non ho perso il feeling e le prestazioni durante il lockdown. Senza il mio co-pilota, tutto questo non sarebbe stato possibile".



Giandomenico Basso, che vinse a Roma 12 mesi fa, chiuse secondo davanti ad Oliver Solberg, primo in ERC1 Junior al debutto a Roma.



Zelindo Melegari vince con Corrado Bonato l’ERC2 al rientro dopo l’incidente al Barum Czech Rally Zlín di 11 mesi fa, mentre Andrea Mabellini festeggia in Abarth Rally Cup.



Ken Torn è primo in ERC3 ed ERC3 Junior-Pirelli al termine di una lunga lotta con Pedro Antunes, che nella PS15 è finito KO. Secondo sale Pep Bassas (Rallye Team Spain).



Efrén Llarena (Rallye Team Spain) debutta in ERC1 Junior centrando il podio e chiudendo sesto assoluto dietro a Craig Breen (Team MRF Tyres) e Simone Tempestini, questi divisi da 1″3. Grégoire Munster è settimo e batte Filip Mareš per 5″5. Emil Lindholm e Miko Marczyk (ORLEN Team) completano la Top10.



La Tappa 2

Dopo aver vinto le 6 PS di ieri e chiuso con un margine di 34″1 sugli inseguitori, Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team) ha lasciato la gloria a Giandomenico Basso nelle PS7 e 8, con il veneto che si è portato a 29″3 dal russo, mentre Oliver Solberg ha mantenuto il terzo posto e il primato in ERC1 Junior con la sua Volkswagen Polo GTI R5.



Nonostante i successi del veneto, Lukyanuk ha comunque mantenuto il controllo della situazione, seppur in condizioni difficili visti gli oltre 30°C.



Solberg si è tenuto stretto il podio, con Craig Breen salito quarto pronto ad approfittare di un testacoda da parte di Simone Tempestini nella PS13.



Tempestini ha ammesso di essersi addormentato un po' all'inizio della giornata, ma nelle ultime 3 PS era davanti all'irlandese per 2"3, prima di commettere l'errore che gli è costato il quarto posto per 1"3. Breen, tornato nell'ERC con il Team MRF Tyres, raggiunge un bel risultato in una gara che lo ha visto portare avanti lo sviluppo delle gomme indiane.



Efrén Llarena ha debuttato in ERC1 Junior centrando un sesto posto assoluto e il podio in Classe con la C3 R5 del Rallye Team Spain C3 R5, seppur alle prese con il malfunzionamento delle barre anti-rollio. Grégoire Munster è settimo con la sua Hyundai i20 R5, seguito da Filip Mareš, che fin da subito ha avuto vita dura per via di un capottamento nelle Prove Libere. I giovani Emil Lindholm e Miko Marczyk (ORLEN Team) completano la Top10.



Gli altri a punti

Da quest'anno a punti vanno i primi 15, per cui al Rally di Roma Capitale vengono premiati anche Alessandro Re, Antonio Rusce, Dominik Dinkel, Albert von Thurn und Taxis e Marijan Griebel.



Norme anti-COVID-19 al centro dell'attenzione

Sono tantissime le misure anti-COVID-19 adottate al Rally di Roma Capitale, che è stato il primo evento a svolgersi dopo il lockdown e le varie restrizioni. Piloti e team si sono uniti a fare i complimenti alla Motorsport Italia per la sicurezza e l’impegno che hanno adottato, così come tutti i volontari che collaborano con FIA, il promoter Eurosport Events ed ACI Sport.



Vogel vittoriosa

Adrienn Vogel centra il quinto posto in ERC3 dietro agli ungheresi Martin e Zoltán László, risultando come migliore donna.



Ecco il P1 Racing Fuels Podium Challenge

Il P1 Racing Fuels Podium Challenge, visto per la prima volta nel 2019 al Rally Hungary, premia il podio di ERC1 ed ERC2 con buoni benzina per i carburanti P1 XR5 da usare nei prossimi eventi, in modo da abbattere i costi. Il primo di ogni categoria riceve 150 litri, il secondo 100 e il terzo 50.



TOP 15 (dopo 15 PS, 197,80km)

1 Alexey Lukyanuk (RUS)/Dmitry Eremeev (RUS) Citroën C3 R5 1h58m57.0s

2 Giandomenico Basso (ITA)/Lorenzo Granai (ITA) Volkswagen Polo GTI R5 +16.1s

3 Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5 +1m03.2s

4 Craig Breen (IRL)/Paul Nagle (IRL) Hyundai i20 R5 +1m57.0s

5 Simone Tempestini (ROU)/Sergiu Itu (ROU) Škoda Fabia R5 +1m58.3s

6 Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP) Citroën C3 R5 +2m15.9s

7 Grégoire Munster (LUX)/Louis Louka (BEL) Hyundai i20 R5 +2m20.5s

8 Filip Mareš (CZE)/Radovan Bucha (CZE) Škoda Fabia Rally2 Evo +2m26.0s

9 Emil Lindholm (FIN)/Mikael Korhonen (FIN) Škoda Fabia Rally2 Evo +2m54.0s

10 Miko Marczk (POL)/Szymon Gospodarczyk (POL) Škoda Fabia Rally2 Evo +3m25.1s

11 Alessandro Re (ITA)/Paolo Zanini (ITA) Volkswagen Polo GTI R5 +3m25.8s

12 Antonio Rusce (ITA)/Sauro Farnocchia (ITA) Citroën C3 R5 +4m10.2s

13 Dominik Dinkel (DEU)/Ursula Mayrhofer (AUT) Škoda Fabia Rally2 Evo +4m47.1s

14 Albert von Thurn und Taxis (DEU)/Bernhard Ettel (AUT) Škoda Fabia Rally2 Evo +4m54.4s

15 Marijan Griebel (DEU)/Pirmin Winklhofer (DEU) Citroën C3 R5 +6m24.1s



FIA ERC2: Zelindo Melegari (ITA)/Corrado Bonato (ITA) Subaru Impreza STI

FIA ERC3: Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4

FIA ERC1 Junior: Oliver Solberg (SWE)/Aaron Johnston (IRL) Volkswagen Polo GTI R5

FIA ERC3 Junior: Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST) Ford Fiesta Rally4

Abarth Rally Cup: Andrea Mabellini (ITA)/Nicola Arena (ITA) Abarth 124 rally



LEADER DURANTE IL RALLY

PS1-PS15: Lukyanuk/Eremeev



STATISTICHE

Vittorie PS: Lukyanuk e Crugnola 6; Basso 3



PROSSIMO APPUNTAMENTO

Il secondo round sarà il Rally Liepāja (Lettonia), 14-16 agosto: il promoter Raimonds Strokšs ha messo in piedi il Rally Liepaja per la prima volta nel 2013 lungo la costa baltica fra Liepaja e Ventspils. Anche nel 2016 avrebbe dovuto essere evento invernale, ma le impreviste alte temperature ne hanno causato lo spostamento in autunno. Il percorso nel 2019 ha subito ulteriori cambiamenti attraversando la regione Talsi.

