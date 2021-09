Simone Tempestini torna nel FIA European Rally Championship al Rally Serras de Fafe e Felgueiras (1-3 ottobre) da Campione in carica.

Lo scorso fine settimana, il trevigiano è diventato sei volte campione rumeno al Raliul Iasului. Anche se un incidente mortale durante l'evento ha fatto sì che i festeggiamenti di Tempestini fossero in sordina, il suo risultato è comunque significativo e perfettamente in linea con il suo ritorno nell'ERC.



Il pilota dell'ERC-MICHELIN Talent Factory sarà un contendente per un piazzamento a punti a Fafe insieme al co-pilota Sergiu Itu.

