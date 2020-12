Il veneto era da due anni che non correva con questo mezzo, ma una volta ripresa confidenza ha terminato 14° assoluto.



“Siamo arrivati alla fine, che era il nostro obiettivo - ha detto Tempestini - Per noi non è stato un rally facile, ci siamo dovuti adattare ad auto e condizioni. Abbiamo fatto del nostro meglio, ma dovevamo prendere confidenza con la macchina per essere più veloci".