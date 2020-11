Niente assalto all'ERC1 Junior, quindi, per il pilota della Napoca Rally Academy, che come da protocollo del Codice Sportivo Internazionale FIA ha seguito tutte le procedure della Appendice S facendo i test prima di partire.



"Simone non può correre in Ungheria a causa di un test COVID-19 positivo. L'iscrizione di Simone e Sergiu Itu per la tappa ungherese del Campionato Europeo Rally è stata ritirata - si legge nella nota ufficiale del team - Il pilota ha partecipato a un rally negli ultimi 14 giorni e non ha avuto contatti con la sua squadra e con nessun altro in viaggio per l'Ungheria".



"Simone sta bene, mostrando solo sintomi leggeri, ma è ovviamente deluso di non poter partecipare a questa gara dell'ERC dopo tutti gli sforzi dei nostri partner. Speriamo invece di poter essere presenti al prossimo round alle Canarie".



Tempestini era pronto a guidare la Citroën C3 R5 per quello che sarebbe stato il suo debutto in Ungheria, avendo ottenuto recentemente il quinto titolo nazionale rumeno.



"Il mio obiettivo è quello di recuperare il prima possibile, ma sono ovviamente molto dispiaciuto di non poter rappresentare la Romania in questo rally - ha detto Tempestini - Auguro il meglio a tutti i miei colleghi che parteciperanno al rally e spero di tornare a una vita normale nel più breve tempo possibile".