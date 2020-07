Tempestini si consola con il podio in ERC1 Junior

-

Simone Tempestini al Rally di Roma Capitale ha dimostrato le sue qualità centrando la Top5 assoluta e il podio in ERC1 Junior nonostante le difficoltà.

Alcuni problemi di budget hanno negato la possibilità al Campione rumeno di svolgere i test del martedì, ma alla fine è arrivato un quinto posto ad 1"3 da Craig Breen nella assoluta.



“E' stato un bel rally e sono molto contento di essere riuscito a correrlo - spiega Tempestini - Meno male che non abbiamo avuto problemi, nel primo giorno è andato tutto bene. Non so perché, ma non avevo un gran feeling nelle prime due PS di domenica, alla fine però ho chiuso quinto e molto vicino al quarto posto".



“Nella PS13 mi sono girato, un piccolo errore che mi è costato tempo. Lì c'erano tanti tornantini e per tutto il giorno abbiamo sofferto il sottosterzo in uscita. Per non perdere molto ho cercato di essere aggressivo, ma evidentemente in quel punto ho esagerato. Ma come inizio di stagione va bene e ora spero di fare anche gli altri rally".

