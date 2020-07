Tempi duri per i cechi e Fourmaux

-

Erik Cais e Filip Mareš hanno avuto problemi già questa mattina al Rally di Roma Capitale, primo round del FIA European Rally Championship 2020.

Cais si è dovuto ritirare per aver danneggiato la sospensione posteriore destra, mentre Mareš ha perso oltre 30" nei confronti del leader Alexey Lukyanuk finendo in testacoda.



"Sono un idiota, sono andato troppo forte con la gomma forata - ha detto il portacolori dello Yacco ACCR Team - Ho provato a sistemare la mia Ford Fiesta R5 MkII, ma non ha funzionato. Mi dispiace per il team".



Mareš era già stato costretto a saltare le qualifiche di ieri e la cerimonia d'apertura causa incidente nelle prove libere, ma il team Rexteam era riuscito a sistemare la sua Škoda Fabia Rally2 Evo per oggi.



"Mi sono girato in un tornantino finendo in un fosso - racconta il Campione ERC1 Junior in carica - Ho perso tanto tempo, è stato un avvio terribile".



Nel frattempo, Adrien Fourmaux si è capottato nella PS2, dopo che il pilota della M-Sport aveva forato l'anteriore sinistra della sua Ford Fiesta R5 MkII nella PS1. Rimanendo fermo in strada, il francese è comunque uscito incolume, ma la PS è stata interrotta.



