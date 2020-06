Test in Austria per Dinkel con un nuovo co-pilota

-

Dominik Dinkel si sta preparando per il FIA ERC1 Junior Championship e ha svolto un test in Austria.

Il pilota della ROMO-Motorsporttechnik ha condotto la sua Škoda Fabia R5 Evo griffata Brose per 120km in attesa di correre il Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.



Al suo fianco c'era Ursula Mayrhofer, che prenderà il posto alle note di Christina Fürst, diventata mamma.



“Dopo la sosta dovuta al Coronavirus penso che questo test sia stato positivo - ha commentato Dinkel - Assieme al team ROMO abbiamo fatto molti progressi, specialmente sulla frenata e la conduzione della nostra Škoda".



“La collaborazione con Ursula Mayrhofer sta andando benissimo, ringrazio Christina Fürst che negli ultimi 4 anni ha fatto un grande lavoro con me alle note. Ovviamente rimane parte del Brose Rally Team anche come mamma".



“E poi è ottimo che i miei sponsor e il patron Michael Stoschek credano in me, li ringrazio e spero di tornare presto in azione ottenendo bei risultati".

