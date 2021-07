Dopo le prime 4 PS di oggi del Rally Liepāja, il campione in carica non ha avuto problemi e gestisce il vantaggio.

"Questa è una buona giornata", ha detto Érdi Jr. "Prima del rally non sapevo quale sarebbe stata la situazione della macchina, ma non c'è stato alcun problema e siamo stati veloci. Questo è il mio rally preferito e ora siamo primi".



Feofanov ha fatto un cambio di auto all'ultimo per il suo round di casa dell'ERC, ragionando sul fatto che la maggiore velocità massima della sua Lancer l'avrebbe resa più adatta alle PS sterrate rispetto alla Suzuki Swift Rally2 Kit che ha usato per piazzarsi secondo di classe in Polonia.



"All'inizio è stato piuttosto difficile perché frenavo e la macchina non si fermava, giravo e la macchina non girava", ha detto Feofanov. "Ma dopo un po' di tempo ho trovato un modo per guidarla di nuovo. In generale sono soddisfatto che sia la scelta giusta per questa gara, se fossi stato nella Suzuki non sarei stato così veloce su queste strade".



Il pilota della Subaru, Michał Pryczek, era terzo dopo quattro PS, nonostante il tempo perso per una foratura alla posteriore destra sulla PS2 in un contatto con una roccia. Ma una penalità lo ha retrocesso al quarto posto e ha messo sul podio l'esperto lettone Ainārs Igaveņš.



Dariusz Poloński ha avuto un danno allo pneumatico posteriore destro danneggiato, ma è leader della Abarth Rally Cup in quinta posizione davanti al rivale di categoria Martin Rada.



Il giovane francese Victor Cartier ha ritirato la sua Toyota Yaris Rally2 Kit con un problema tecnico sulla PS2.

