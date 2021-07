Il turco Yigit Timur è primo nella nuova serie dell'ERC per le Clio Rally5 gommate MICHELIN, il Clio Trophy by Toksport WRT.

Andrea Mabellini è secondo dopo un dritto nella PS1, con Ghjuvanni Rossi terzo seguito da Bastien Bergounhe.



"Non abbiamo avuto problemi, ma io e Onur Aslan, il mio co-pilota, non conosciamo l'evento e quindi stiamo cercando di imparare sia le PS che la macchina, divertendoci e aspettando il nostro momento. Per ora siamo molto contenti", ha detto il leader.



Inizio di giornata difficile per il leader Paulo Soria, che si è ritirato nella prova di apertura quando è finito fuori strada restando bloccato in un fosso. L'argentino ripartirà nella seconda tappa.

