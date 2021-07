Yigit Timur aveva vinto con 46"6 di vantaggio su Andrea Mabellini il Clio Trophy by Toksport, ma è stato punito.

Una irregolarità tecnica riscontrata nel post-gara in verifica ha dato al turco la doccia fredda, con il piemontese che quindi si aggiudica la categoria riservata alle Clio Rally5 gommate MICHELIN.



Ghjuvanni ottiene invece il terzo posto con 3" di margine su Bastien Bergounhe.



Paulo Soria ha avuto la peggio. Il vincitore del primo round è scivolato in un fosso ed è rimasto bloccato sulla PS1, ma è ripartito sabato e ha ottenuto la vittoria di classe in tutte le PS tranne una, arrivando al quinto posto.

