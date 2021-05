Albert von Thurn und Taxis ha centrato la Top10 anche all'Auto UH Rallysprint Kopná lo scorso weekend.

Il tedesco si sta allenando per la stagione 2021 nel FIA European Rally Championship prendendo parte a diverse gare in giro per l'Europa.



Al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo, il pilota della Baumschlager Rallye & Racing e Bernhard Ettel anche in Repubblica Ceca hanno chiuso nei primi 10, così come accaduto al Kowax Valašská Rally ValMez e al Rallye Šumava Klatovy.



"E' stato un ottimo rally e mi sono divertito, anche se non sono stato molto contento dei tempi, ma capisco che ero contro gente che conosceva benissimo le PS - ha detto il nobile - Per me era la prima volta qui, alcune parti erano uguali al Barum Czech Rally Zlín, ma la maggior parte non le avevo mai viste, però sono stato felice di essere qui. E' stato un bell'evento con partecipanti molto bravi e spero di poterlo rifare l'anno prossimo".

