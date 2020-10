Il norvegese, che ha appena svolto una due giorni di test in Belgio con Škoda Motorsport, guiderà una Fabia Rally2 Evo nel round su asfalto che si terrà il 6-8 novembre.



Ecco la line-up Topp-Cars

Mikkelsen e Fløene potranno prendere punti per l'ERC, così come i loro compagni Ádám Velenczei e Tamás Szőke. Velenczei è un giovane ungherese che ha centrato due podi nella serie nazionale e con Szőke si è iscritto all'ERC1 Junior.



Anche lui condurrà una Škoda Fabia Rally2 Evo, con la macchina di Mikkelsen che verrà messa a disposizione dalla Škoda Motorsport direttamente per i test pre-gara previsti a Pécs. Csaba Viszló è il terzo pilota del team e avrà una Peugeot 208 R2 per la rincorsa ai punti di ERC3 ed ERC3 Junior.



Topp: "Il Rally Hungary ci serve per conoscere l'ERC"

Gergely Topp, proprietario del Topp-Cars Rally Team, ha svelato che questa partecipazione serve per prendere le misure all'ERC in vista del 2021: "E' una stagione difficile, ma dobbiamo pensare positivo e continuare a compiere i passi verso il nostro programma ERC 2021".



Mikkelsen un gran colpo

Il Team Manager, Marek Fuks, ha aggiunto: "L'anno scorso abbiamo supportato Kalle Rovanperä al Szilveszter Rallye e ora portiamo ai fan ungheresi un'altra stella. Andreas ha una grande esperienza e conoscenza tecnica, per cui era la scelta giusta per noi. Siamo felici di avere un ex-Volkswagen WRC nella nostra line-up in quello che ci auguriamo essere un evento di successo”.



Mikkelsen con grandi ambizioni

Mikkelsen ha detto: "Non vedo l'ora di cominciare la collaborazione con il Topp-Cars Rally Team e lottare per vincere il Rally Hungary. Sono carico per questo round del FIA European Rally Championship. Spero che con Ola e il team ci si possa divertire, ci vediamo a Nyíregyháza”.