Ken Torn inizia il Rally Liepāja di questa settimana a caccia della tripletta nel FIA European Rally Championship nel Baltico.

Dopo aver vinto l'ERC3 Junior all'evento lettone nel 2019 e nel 2020, Torn è pronto per il successo nella rinnovata categoria ERC Junior per auto FIA Rally3 di nuova generazione con pneumatici Pirelli.



E se l'estone dovesse prevalere insieme al co-pilota Kauri Pannas, allora diventerebbe un tre volte vincitore della categoria ERC Junior al Rally Liepāja.



"Torniamo al Rally Liepāja, dove ho già avuto qualche successo in passato", ha detto il campione ERC3/ERC3 Junior 2020. "Lì ci sono strade belle e veloci, che a me e Kauri piacciono molto. Per fortuna la pausa tra il Rally di Polonia e Liepāja non è stata così lunga, il che aiuta quando si torna in macchina. Spero che tutto vada davvero bene e che possiamo goderci ogni chilometro di questo rally".



Dopo essere arrivato secondo nell'ERC Junior dietro a Jon Armstrong in Polonia all'inizio di questo mese, Torn affronta un neoarrivato come Oscar Solberg nel suo tentativo di vincere il premio assoluto di una stagione del FIA Junior World Rally Championship nel 2022.

