Il pilota del Rallye Team Spain, al volante della sua Peugeot 208 Rally4, ha allungato nella PS6, poi ha perso tempo nella 7 consentendo il rientro del portacolori dell'Estonian Autosport Junior Team, che ora ha 27"9 sullo spagnolo.



Ola Jr Nore (Toksport WRT) è terzo al debutto con la Renault Clio RSR Rally5, nonostante il danneggiamento dell'intercooler nella PS9.



Amaury Molle sale quarto dopo il KO di Norbert Maior (Napoca Rally Academy), che ha rotto la trasmissione della sua 208.



Rachele Somaschini si è invece ritirata stamattina dopo essersi infortunata ad una spalla nella PS1 di ieri sera.



Raul Badiu è invece quarto in ERC3, con dietro Adrienn Vogel. Martin László era in lotta per il podio di categoria, ma nella PS5 è finito in un fosso, per poi avere problemi al cambio nel pomeriggio.