Torn ancora in ERC3 Junior

Ken Torn correrà ancora in FIA ERC3 Junior Championship prendendo parte al Rally di Roma Capitale per il secondo anno, nonostante l'ammissione dell'inesperienza su asfalto.

L'ultima volta che il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team aveva corso su questo fondo è stato in occasione del Barum Czech Rally Zlín dello scorso agosto.



“Questo rally è molto difficile - ha detto Torn - Il primo giorno è molto diverso dal secondo, le strade sono difficili e le condizioni cambiano molto. Non corro da febbraio, in Svezia, e l'ultima volta che l'ho fatto su asfalto era per il Barum Rally, quindi è passato tanto tempo. Spero di poter fare un test perché è solo il quinto rally asfaltato della mia carriera".



Il pilota della M-Sport Poland guiderà la nuova Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli affiancato da Kauri Pannas nel weekend romano del 24-26 luglio.

