Ken Torn è rimasto affascinato dal passo della nuova Ford Fiesta Rally3 di M-Sport sulle PS sterrate e veloci dell'ORLEN 77° Rally Poland.

Passando alla trazione integrale nel Campionato FIA ERC Junior come premio per aver vinto il titolo ERC3 Junior nel 2020, il pilota della M-Sport è arrivato secondo alle spalle del compagno di squadra Jon Armstrong dopo un piccolo problema elettrico che lo ha rallentato nella mattina di apertura.



Navigato dal collega estone Kauri Pannas, Torn ha spinto di nuovo nelle due tappe iniziali di domenica con un paio di vittorie in prova nel tentativo di massimizzare i punti della giornata ERC Junior durante la prima uscita di una vettura Rally3 in un evento di livello internazionale FIA.



Un momento particolare è stato raggiunto nella dodicesima tratta, quando Torn, in lotta con le vetture Rally2, ha stabilito un tempo di 1,7 secondi per chilometro più veloce della migliore Rally2 Kit del rally.



"Siamo arrivati al traguardo, che è la cosa più importante", ha detto Torn. "Abbiamo fatto dei progressi e sapevamo dove potevamo spingere di più. Eravamo felici del ritmo e un po' sorpresi di quanto vicini potessimo competere con le auto Rally2".

