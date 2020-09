Ken Torn si è mostrato in forma fin dal via della stagione 2020 del FIA European Rally Championship.

Dopo le vittorie al Rally di Roma Capitale e Rally Liepāja in Classe ERC3 Junior-Pirelli con la Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland, l'estone si appresta a prendere parte alla gara del FIA Junior World Rally Championship in casa sua.



“Dopo Roma eravamo carichi e al Liepāja è andata altrettanto bene - ha detto Torn - Le strade nell'Estonia del sud sono sempre difficili, ma anche divertenti. Spero che il rally vada bene e di essere competitivo per tutto il weekend.”