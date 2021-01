L'estone sarà in azione con la vettura della M-Sport grazie al supporto del promoter ERC Eurosport Events e Pirelli, sfruttando la modifica al regolamento della serie che vedrà i piloti Junior utilizzare dalla prossima stagione le macchine Rally3 a 4 ruote motrici, secondo la scala voluta dalla FIA. Il valore delle Rally3 è fissato a €100.000.



Si gettano le basi per il futuro

Salendo sulla Rally3 nel FIA ERC Junior Championship, Ken Torn potrà così fare un passo avanti dopo i successi conseguiti in ERC3 Junior. Eurosport Events metterà a disposizione del vincitore dell'ERC Junior una Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli per il 2022.



Jean-Baptiste Ley, coordinatore ERC: "La decisione comune presa dalla FIA e da Eurosport Events nel 2017 di fare dell'ERC Junior una categoria a due livelli in base all'età e all'esperienza dei piloti è arrivata per fornire una scala logica di progressione da due a quattro ruote motrici per i piloti che passano dalle competizioni nazionali a quelle internazionali. Con il livello superiore dell'ERC Junior alle Rally3 piuttosto che per le auto Rally2, questa opportunità non solo rimane, ma viene anche rafforzata grazie al prezzo di acquisto e ai costi di gestione più bassi delle Rally3 rispetto alle Rally2. Ken Torn ha dimostrato il suo talento con le Rally4 e ora ha la possibilità di fare lo stesso nella nuova entusiasmante classe Rally3".



Torn ha aggiunto: "Questa è una grande opportunità per me di passare alle quattro ruote motrici, che è quello che tutti i giovani piloti di rally vogliono fare. Il premio iniziale di Eurosport Events su un'auto Rally2 era incredibile, ma ho bisogno di correre quanti più eventi possibile per aumentare la mia esperienza man mano che mi adeguo alla trazione integrale. Purtroppo non ho il budget necessario per farne di più con le Rally2, ma potrò fare i sei round di un campionato molto competitivo come l'ERC nella categoria Rally3 di nuova generazione e non potevo rifiutare. Sono molto emozionato per la nuova stagione e non potrò mai ringraziare abbastanza Eurosport Events, Pirelli e, naturalmente, M-Sport Poland".







Una grande occasione per Torn

L'estone passerà da 2 a 4 ruote motrici dopo le avventure in ERC3 ed ERC3 Junior con la Ford Fiesta Rally4 gommata Pirelli, che ha vinto assieme a Kauri Pannas nel 2020 sotto l'effige dell'Estonian Autosport Junior Team.



Maciej Woda, Direttore di M-Sport Poland, ha grandi aspettative dai suoi ragazzi: “Ken e Kauri sono andati di bene in meglio in ogni rally dell'ERC la scorsa stagione e hanno davvero messo a dura prova la Fiesta Rally4, dando ancor più lustro a questa macchina, che ormai è quella che tutti vogliono per vincere il loro campionato nazionale o regionale con le Rally4. Con Kauri al suo fianco, abbiamo piena fiducia in Ken, che sarà in grado di adattarsi alla Fiesta Rally3 con facilità e di continuare a dimostrare il suo talento nell'ambiente estremamente competitivo del campionato europeo, mostrando anche la nuova generazione di auto da rally della M-Sport Poland".



Terenzio Testoni, Rally Manager di Pirelli, ha dichiarato: "Siamo molto lieti che Ken Torn sia il primo vincitore di questo prestigioso premio ERC in una vettura Rally3, che sottolinea ulteriormente il nostro impegno nel rally ad ogni livello, e la nostra determinazione ad aiutare i giovani promettenti a sfruttare al meglio ogni opportunità duramente conquistata".



Calendario ERC Junior 2021



Rally Islas Canarias (asfalto), 6-8 maggio 2021 J

77th Rally Poland (terra), 18-20 maggio 2021 J

Rally Liepāja (Lettonia, terra), 1-3 luglio 2021 J

Rally di Roma Capitale (Italia, asfalto), 23-25 luglio 2021 J

50th Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 27-29 agosto 2021 J

Rally Hungary (asfalto), 22-24 ottobre 2021 J