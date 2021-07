Ken Torn ha ottenuto altri punti preziosi nella sua rincorsa al FIA ERC Junior Championship - e al premio FIA Junior World Rally Championship per il 2022.

Affiancato da Timo Taniel, l'estone era ampiamente davanti ad Oscar Solberg quando il norvegese si è ritirato con la sua Ford Fiesta Rally3 gommata Pirelli nella PS13 del Rally di Roma Capitale.



"La mattinata è stata bella, la macchina funzionava davvero bene e sicuramente siamo felici", ha detto il pilota della M-Sport Poland. "La squadra ha fatto un lavoro incredibile per sistemare il servosterzo. Abbiamo ancora bisogno di allenarci nei tornanti con la trazione integrale perché è uno stile di guida diverso e quando c'è l'asfalto sporco le ruote posteriori aiutano e la macchina è più stabile. Per fortuna ho fatto un rally, il primo con Timo".



"Nel complesso, siamo felici, è stato un bel rally e abbiamo fatto il nostro passo. Questi sono buoni punti per il campionato ed è una buona vittoria. Non stavo spingendo troppo nel pomeriggio finale e ho trovato il tempo per migliorare il modo di guidare".

ERC Mabellini vince la battaglia del Clio Trophy by Toksport WRT UN' ORA FA

ERC ERC3 Junior: una prova perfetta per il trionfo di Franceschi a Roma UN' ORA FA