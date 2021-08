Ken Torn e Kauri Pannas si sono imposto ancora in FIA ERC Junior Championship, facendo un ulteriore passo verso il premio di correre nel FIA Junior World Rally Championship per il 2022.

Gli estoni hanno battuto Oscar Solberg, che dopo il ritiro della Tappa 1 è tornato in gara.



Torn porta a tre le affermazioni in categoria ed è anche in Top15 assoluta con la Ford Fiesta Rally3.

ERC ERC Zlin, Tappa 2: amarezza per Cais, Kopecky continua a dominare il Barum Rally 28 MINUTI FA

ERC Primo successo per Érdi Jr in ERC2, a Poloński l’Abarth Rally Cup 28 MINUTI FA