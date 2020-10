Dopo le vittorie di Roma e Liepaja, l'estone ha ceduto quella in Portogallo a Pep Bassas su percorsi asfaltati resi molto insidiosi dalla pioggia.



“E' stata dura perché era la prima volta che correvo su asfalto bagnato - ha detto il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team - L'auto ha lavorato perfettamente, il pilota no e quindi dovremo pensare a sistemare qualcosa".



Torn con la Ford Fiesta Rally4 ora ha 16 punti di vantaggio su Bassas quando mancano tre eventi, tenendo conto dei quattro migliori disputati.



“Ho dovuto pensare al titolo, per cui me la sono presa con calma perché le condizioni erano pessime. E' stata una nuova esperienza".