Ken Torn è di diritto entrato nella storia avendo portato al debutto in gara una vettura Rally3.

La FIA ha infatti ufficializzato la nuova categoria che va a comporre una parte della scala piramidale della quale faranno parte i piloti del FIA ERC Junior Championship.



Al SM O.K. Auto-Ralli in Finlandia, Torn ha guidato per la prima volta in una competizione la nuova Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Poland chiudendo 11° assieme a Timo Taniel.



L'estone è pure andato fortissimo nelle varie PS, specialmente in prove dure come quella da 14,37km che lo ha visto chiudere a 18" dal vincitore armato di una Rally2.



“E' stato un rally ostico - ha scritto Torn su Facebook - L'ultima prova è andata in scena sotto una fitta nevicata e c'erano almeno 5-10cm di manto bianco sulla strada. E' stata dura e abbiamo anche perso tempo con un testacoda nella PS5, ma alla fine la macchina è andata forte e il team è stato contento".



Mikko Heikkilä, visto al Rally Liepāja l'anno scorso, ha vinto l'evento, con Emil Lindholm quarto.



Foto: Taneli Niinimäki / AKK

