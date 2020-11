Il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team non ha mai corso a Nyíregyháza, quindi ogni informazione diventa cruciale.



"E' una novità per me, tutto quello che conosco è perché ci sono i video dell'anno scorso su YouTube - ha detto prima di salire sulla sua Ford Fiesta Rally4 - Nel 2019 ci sono stati giorni di pioggia e la superficie era estremamente scivolosa. Purtroppo, l'ultima volta che sono stato su una macchina da rally è stato in Portogallo per il Rally Fafe Montelongo, quindi dobbiamo recuperare il ritmo il più velocemente possibile".